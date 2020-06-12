Наверх

Названо число жертв коронавируса в мире

​Названо число жертв коронавируса во всем

Количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 7,4 миллиона, умерли свыше 418 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 136 572 случая заболевания новым типом коронавируса, умерли 4 925. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 7 410 510, количество летальных исходов - 418 294. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 3 560 591.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!