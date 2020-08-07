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Названо число заболевших коронавирусом в мире

Названо число заболевших коронавирусом в мире Число заражений коронавирусом возросло более чем на 259 тыс, погибли свыше 6 тыс. пациентов
Другие страны
7 августа 2020 г. 03:32
Названо число заболевших коронавирусом в мире

Число заражений коронавирусом возросло более чем на 259 тыс, скончались свыше 6 тыс. пациентов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, к настоящему времени коронавирус был подтвержден у 18 614 177 человек в мире. Жертвами пандемии стали 702 642 человек, в том числе 6 488 — за последние сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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