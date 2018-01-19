Названа стоимость билета на вечеринку Трампа в честь года президентства

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп устроит вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в честь первого года своего президентства, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Билет на двоих на вечеринку с главой государства обойдется в 100 тыс. долларов США. В стоимость входят ужин на вечере, а также фотография с Трампом.

За 250 тыс. долларов США можно получить возможность посидеть за одним столом с президентом в ходе праздника.