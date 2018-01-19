Названа причина возгорания автобуса в Казахстане, приведшая к смерти 52 человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Пожар в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана, где погибли 52 человека, мог произойти из-за использования бензинового источника открытого огня в салоне, версии криминального характера и ДТП полностью исключается.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МВД Казахстана.

"На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии. ", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что утром 18 января на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

Накануне министерство инвестиций и развития Казахстана распространило сообщение, что владельцем автобуса является Ордухан Мехтиев Сабироглы.

"Автобус Kassbohrer Setra Х 335 РСМ, год выпуска: 1989 года, вместимость 59 человек. Владелец Мехтиев Ордухан Сабироглы. В перечне регулярных маршрутов отсутствует. Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал", - сказано в сообщении министерства.