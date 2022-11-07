Названа главная проблема для экономики стран G20 в ближайшие два года

Безудержная инфляция, развивающийся долговой кризис и проблемы со стоимостью жизни представляют самые большие угрозы для ведения бизнеса в странах G20 в ближайшие два года, свидетельствуют данные Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Безудержная инфляция, развивающийся долговой кризис и проблемы со стоимостью жизни представляют самые большие угрозы для ведения бизнеса в странах G20 в ближайшие два года, свидетельствуют данные Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инфляция подскочила до уровня, невиданного за несколько десятилетий, что побудило треть стран G20 назвать рост цен своей главной проблемой, показал опрос руководителей, проведенный Центром новой экономики и общества Всемирного экономического форума.

Хотя центральные банки по всему миру встали на путь агрессивного ужесточения политики, их усилия по сдерживанию инфляции рискуют спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Опрос, который проводится в преддверии COP27 в Египте и саммита G20 в Индонезии в конце этого месяца, также показал, что экологические проблемы впервые за многие годы отошли на второй план, поскольку мир занимается более насущными социально-экономическими проблемами, начиная от последствий войны России против Украины идо кризиса стоимости жизни.

Кибератаки, несмотря на участившиеся случаи утечки данных и технологические угрозы безопасности, относятся к наименее часто упоминаемым рискам.