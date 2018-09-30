Назван самый туристический регион Европы

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Канарские острова в Испании стали "самым туристическим" регионом Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает "Евро Пульс" со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.

За год туристы переночевали в отелях и хостелах на Канарских островах почти 103 миллиона раз. На втором месте с большим отрывом идет Каталония — туристы провели там 80 миллионов ночей за год.

Замыкает тройку Адриатическое побережье Хорватии (почти 75 миллионов ночей).