Назначен спецпредставитель ООН в Ираке

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил экс-министра обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт специальным представителем и главой миссии по оказанию помощи Ираку, сообщает РИА «Новости», передает Report.

В должности она сменила Яна Кубиша из Словакии, «которому генеральный секретарь благодарен за его службу». В сообщении пресс-офиса генсека ООН отметили, что у Хеннис-Пласшерт имеется многолетний опыт политической и дипломатической деятельности. Во время пребывания на посту министра она контролировала участие Нидерландов в военных действиях в Мали, Афганистане и Ираке.