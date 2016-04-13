Назарбаев и Эрдоган приняли декларацию по исламскому примирению

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле приняли декларацию по исламскому примирению.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Согласно сообщению, в документе главы государств подтвердили приверженность принципам, направленным на поддержание международного мира и безопасности и развитие дружественных отношений между государствами.

"Подтверждаем основные принципы Организации Объединенных Наций и Организации исламского сотрудничества о незыблемости национальных границ государств, об уважении территориальной целостности, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств и о решении споров и конфликтов в межгосударственных отношениях путем мирных переговоров", - отмечается в тексте декларации.

Главы двух государств также заявили, что приветствуют центральную роль ООН и ОИС в предупреждении международных конфликтов и решении их мирными средствами, а также сотрудничество ОИС с другими международными и региональными организациями в вопросах продвижения процесса исламского примирения.