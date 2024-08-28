Наводнения в Нигерии унесли более 170 жизней

Продолжающиеся несколько недель наводнения в Нигерии привели к смерти более чем 170 человек, свыше 200 тыс. стали внутренне перемещенными лицами.

Продолжающиеся несколько недель наводнения в Нигерии привели к смерти более чем 170 человек, свыше 200 тыс. стали внутренне перемещенными лицами.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Национального управления чрезвычайными ситуациями страны Манзо Эзекиель.

Больше всего пострадали северные районы Нигерии, приводит его слова телеканал CNN. Значительная опасность угрожает и другим регионам страны на фоне мощных ливней и подъема уровня двух самых больших рек - Нигера и Бенуэ. Создается серьезная опасность вспышки холеры из-за загрязнения источников водоснабжения.

В свою очередь, Агентство гидрологических услуг Нигерии предупреждает об опасности подъема уровня воды в реке Нигер из-за аварийного сброса в водохранилищах стран выше по течению.

В соседней с Нигерией Республике Нигер сложилась чрезвычайная гуманитарная обстановка. Там самый обильный за последние 50 лет сезон дождей привел к обширным наводнениям. По данным властей этой страны, из-за разлива реки Нигер под водой оказались многие кварталы столицы, Ниамея, 150 человек погибли, десятки тысяч лишились крова, сообщает портал malijet.