Наводнения на юге Таиланда затронули около 20 тыс. человек

Проливные дожди вызвали сильные наводнения в провинции Наратхиват на юге Таиланда, затронув порядка 20 тыс. местных жителей.

Проливные дожди вызвали сильные наводнения в провинции Наратхиват на юге Таиланда, затронув порядка 20 тыс. местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его данным, дороги из-за ливней стали непроходимыми. "В общей сложности затронуты 9,6 тыс. домовладений, около 20 тыс. человек. Как ожидается, если дожди прекратятся сегодня вечером, то ситуация нормализируется. Однако у нас есть план по предоставлению экстренной помощи населению, если дожди продолжатся. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.

Таиландские СМИ также сообщают о наводнении в соседней провинции Яла. Наратхиват и Яла находятся вдали от известных туристических маршрутов Таиланда, обе провинции граничат с Малайзией.