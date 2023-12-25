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Наводнения на юге Таиланда затронули около 20 тыс. человек

Наводнения на юге Таиланда затронули около 20 тыс. человек Проливные дожди вызвали сильные наводнения в провинции Наратхиват на юге Таиланда, затронув порядка 20 тыс. местных жителей.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 16:08
Наводнения на юге Таиланда затронули около 20 тыс. человек

Проливные дожди вызвали сильные наводнения в провинции Наратхиват на юге Таиланда, затронув порядка 20 тыс. местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его данным, дороги из-за ливней стали непроходимыми. "В общей сложности затронуты 9,6 тыс. домовладений, около 20 тыс. человек. Как ожидается, если дожди прекратятся сегодня вечером, то ситуация нормализируется. Однако у нас есть план по предоставлению экстренной помощи населению, если дожди продолжатся. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало", - отметили в ведомстве.

Таиландские СМИ также сообщают о наводнении в соседней провинции Яла. Наратхиват и Яла находятся вдали от известных туристических маршрутов Таиланда, обе провинции граничат с Малайзией.

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