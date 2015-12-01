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    НАТО усилит безопасность воздушного пространства Турции после инцидента с Су-24

    Альянс собирается предложить Анкаре дополнительные средства защиты

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Страны-члены НАТО после инцидента с российским Су-24 приняли решение о принятии дополнительных мер для усиления безопасности воздушного пространства Турции, пишет Газета.Ru со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

    Как сообщается, помимо размещенных в Турции батарей ПЗРК Patriot альянс собирается предложить Анкаре дополнительные средства защиты.

    В сообщении говорится, что еще до инцидента с российским самолетом США заявили о размещении в Турции перехватчиков F-15. На территории Турции также будет находиться авиация Великобритании.

    Российский бомбардировщик Су-24 был сбит 24 ноября турецкими ВВС и упал в сирийской провинции Латакия.

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