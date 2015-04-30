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    НАТО: Россия может готовить наступление в Донбассе

    Ситуация на Украине остается хрупкой и нестабильной

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Командующий сухопутными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что Россия использует "режим тишины" на востоке Украины для перегруппировки войск и возможного наступления, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По словам генерала, Пентагон застали врасплох последние российские маневры на Украине.

    По словам Бридлава, американские спецслужбы должны иметь больше возможностей следить за действиями России в регионе.

    Ситуация на Украине остается хрупкой и нестабильной, добавил он.

    Бридлав неоднократно заявлял, что в Донецкой и Луганской областях присутствует большое число российских военнослужащих, которые обучают и консультируют силы сепаратистов.

    Россия настойчиво отвергает утверждения западных стран о том, что она непосредственно участвует в конфликте на Украине.

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