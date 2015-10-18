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    НАТО проведет крупные учения в Средиземном море

    С понедельника в Средиземном море начнутся крупные учения НАТО и союзников альянса.

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ С понедельника в Средиземном море начнутся крупные учения НАТО и союзников альянса, в то время как Россия продолжает наносить авиаудары в Сирии, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Учения были запланированы задолго до начала сирийской военной компании России. В последнее время усилились военные конфликты в Северной Африке и на Ближнем Востоке, что не может не вызывать озабоченности альянса.

    В учениях пяти недель в учениях примут участие 36 тысяч военных, будут задействованы 230 единиц бронетехники, 140 самолетов и 60 кораблей.

    "НАТО необходима стратегия для охраны своих южных границ в связи с нестабильностью в странах от Ирака до Северной Африки. Также нам в альянсе необходимо договориться об общей долгосрочной стратегии относительно России", - сказал посол НАТО в Британии Адам Томсон.

    На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что продолжающаяся со стороны России поддержка сирийского президента Башара Асада приводит лишь к затягиванию кризиса в этой стране.

    Он призвал Россию играть более конструктивную роль в борьбе против экстремистской группировки "Исламское государство".

    США, Британия и другие страны НАТО заявляют, что из всех ударов, нанесенных российскими силами по территории Сирии, лишь единицы пришлись на позиции джихадистов ИГ, в то время как основной целью российских военных была умеренная оппозиция сирийскому президенту Башару Асаду. Россия эти обвинения отвергает.

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