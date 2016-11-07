НАТО переведет "сотни тысяч военных" в усиленную боеготовность из-за "российской агрессии"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ НАТО планирует перевести "сотни тысяч военных" в режим усиленной боеготовности на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, руководство НАТО намерено подготовить достаточное число военнослужащих сухопутных войск, которые могли бы противостоять "российской агрессии".

Й.Столтенберг заявил, что альянс много лет наблюдал за тем, как Россия наращивает военную мощь, а также активно использует пропаганду среди его союзников. Именно по этой причине в НАТО "вынуждены ответить" Москве наиболее значительным усилением коллективной безопасности со времен окончания холодной войны, подчеркнул он.