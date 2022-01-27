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НАТО отвергла требования России, но предложила диалог

НАТО отвергла требования России, но предложила диалог НАТО отвергла требования России, в том числе отказ альянса от расширения, но предложила Москве диалог по трем направлениям: возобновление двусторонних отношений, включая открытие дипломатических миссий; Европейская безопасность, включая Украину, снижение
Другие страны
27 января 2022 г. 01:29
НАТО отвергла требования России, но предложила диалог

НАТО отвергла требования России, в том числе отказ альянса от расширения, но предложила Москве диалог по трем направлениям: возобновление двусторонних отношений, включая открытие дипломатических миссий; Европейская безопасность, включая Украину, снижение рисков и контроль над вооружениями.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, представляя ответ альянса на предложения России по безопасности.

"Мы не можем пойти на компромисс в отношении принципов, на которых десятилетиями основывалась наша безопасность. НАТО уважает право на членство любой страны, такой как Украина", - сказал он.

"Я выделю три области, в которых возможен прогресс: - во-первых, нам необходимо перестроить наши офисы в Москве и Брюсселе, в полной мере использовать военные связи и создать гражданскую горячую линию для чрезвычайных ситуаций. Во-вторых, диалог по европейской безопасности, в том числе в и вокруг Украина. "В-третьих, усилия по снижению рисков и повышению прозрачности и контроля над вооружениями".

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