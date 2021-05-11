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НАТО объявила о намерении открыть собственное представительство при ОБСЕ

НАТО объявила о намерении открыть собственное представительство при ОБСЕ НАТО и Австрия подписали в понедельник соглашение об открытии в Вене офиса связи Североатлантического альянса, а также представительства НАТО при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций.
Другие страны
11 мая 2021 г. 02:27
НАТО объявила о намерении открыть собственное представительство при ОБСЕ

НАТО и Австрия подписали в понедельник соглашение об открытии в Вене офиса связи Североатлантического альянса, а также представительства НАТО при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба альянса.

Свои подписи под этим документом поставили министр иностранных дел Австрии Александер Шелленберг и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Двусторонняя встреча завершилась церемонией подписания соглашения между НАТО и федеральным правительством Австрии о юридическом статусе офиса связи НАТО в Вене. После вступления этого документа в силу, он позволит создать миссию НАТО при ОБСЕ и других международных организациях в Вене, - говорится в документе. - В ходе встречи генсек НАТО приветствовал роль Австрии в поддержке крепких связей между ЕС и НАТО, и важность того, что на территории этой страны размещена штаб-квартира ОБСЕ".

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