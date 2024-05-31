НАТО может договориться о выделении 40 млрд долларов на военную поддержку Киева

Страны НАТО приблизились к договоренности о выделении 40 млрд долларов в качестве военной помощи Украине на ежегодной основе.

Страны НАТО приблизились к договоренности о выделении 40 млрд долларов в качестве военной помощи Украине на ежегодной основе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский после неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.

"По итогам встречи мы приблизились к созданию механизма по выделению военной помощи Украине в размере 40 млрд долларов на ежегодной основе", - отметил Сикорский на пресс-конференции.

По его словам, половину из этой суммы внесут США, оставшиеся 20 млрд долларов будут разделены на остальные государства альянса пропорционально их ВВП.