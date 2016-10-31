Наступление на Ракку может начаться в ближайшие недели

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Наступление сил западной коалиции на сирийский город Ракка - главный оплот террористической группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии - начнется "в ближайшие недели".

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник на встрече с журналистами представитель министерства обороны США Питер Кук.

"Наступление на Ракку начнется в ближайшие недели, - заявил он. - Мы считаем, что сейчас наступил подходящий момент для того, чтобы оказывать нажим на ИГИЛ на этом направлении".