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    Наступление на Ракку может начаться в ближайшие недели

    Об этом сообщил представитель министерства обороны США

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Наступление сил западной коалиции на сирийский город Ракка - главный оплот террористической группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии - начнется "в ближайшие недели".

    Как передает Report, об этом сообщил в понедельник на встрече с журналистами представитель министерства обороны США Питер Кук.

    "Наступление на Ракку начнется в ближайшие недели, - заявил он. - Мы считаем, что сейчас наступил подходящий момент для того, чтобы оказывать нажим на ИГИЛ на этом направлении".

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