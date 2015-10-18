Насрулла: "Хезболлах" поддержит армию Сирии в борьбе с терроризмом

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Ливанское шиитское движение "Хезболлах" намерено усилить поддержку сирийской армии в борьбе с терроризмом, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Сейид Хасан Насрулла в прямом эфире ливанского телеканала "аль-Манар", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы будем там, где мы должны быть, больше, чем когда-либо ранее, так как мы находимся на переломном этапе… Битва с террористическими группировками продолжается и будет долгой, но стойкость спасет территорию союзников", — сказал лидер движения.

По его словам, в последнее время в позициях многих стран по Сирии наблюдается перемены благодаря эффективной борьбе с террористами.

Ливанское движение "Хезболлах" воюет с террористическими группировками почти с самого начала кризиса в Сирии. Представители самого движения неоднократно говорили, что их бойцы "встали на сторону сирийского правительства в борьбе с экстремизмом и продолжают активно действовать как в глубине территории соседнего государства, так и на сирийско-ливанской границе, препятствуя отрядам боевиков проникать вглубь территории Ливана".