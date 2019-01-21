Население Китая в 2018 году выросло до 1,395 миллиарда человек

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Население Китая (без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня) к концу 2018 года увеличилось на 5,3 миллиона человек и составило 1,395 миллиарда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

В 2017 году население Китая увеличилось на 7,37 миллиона человек.

В 2018 году в стране были зарегистрированы 15,23 миллиона новорожденных, а коэффициент рождаемости составил 10,94 на тысячу человек. За этот же год в Китае умерли 9,93 миллиона человек, а коэффициент смертности составил 7,13 на тысячу. Естественный прирост населения составил 3,81 на тысячу человек. Численность мужского населения составила 713,51 миллиона, женского — 681,87 миллиона человек.

Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет сократилась до 897,29 миллиона с 901,99 миллиона человек в 2017 году, что составляет 64,3% от общего населения. В 2017 году этот показатель составлял 64,9%.На конец 2018 года в Китае насчитывалось 249,49 миллиона жителей старше 60 лет, или 17,9% от общего населения. Количество людей старше 65 лет увеличилось до 166,58 (с 158,31 миллиона в 2017 году), что составляет 11,9% всего населения страны.

Городское население за год увеличилось на 17,9 миллиона и составило 831,37 миллиона человек, а сельское сократилось на 17,9 и составило 564,01 миллиона человек. Доля городского населения увеличилась с 58,52% до 59,58%. Кроме того, общая численность "текучего народонаселения" сократилась на 3,78 миллиона человек и составила 241 миллион человек.