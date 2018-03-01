НАСА: Запуск самого дорогого телескопа мира будет отложен еще на год

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Запуск телескопа "Джеймс Уэбб", самой дорогой обсерватории мира, может быть отложен на конец 2019 года или начало 2020 года из-за проблем в работе системы разворачивания его главного зеркала, открытого во время его тестирования на Земле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает онлайн-издание SpaceNews.

"Нам будет очень тяжело уложиться в текущую программу запуска миссии. Мы надеемся, что мы завершим все проверки и запустим телескоп в космос примерно через полтора года", - заявил Грег Робинсон, заместитель главы директората научных миссий в НАСА.

Новый телескоп "Джеймс Уэбб" является официальной заменой для орбитального телескопа "Хаббл", который проработал на орбите уже 25 лет.

Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но чрезмерно высокие затраты на его постройку и отставание от графика вынудили НАСА перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, потом - на октябрь 2018 года, и затем - на июль 2019 года. Конгресс США неоднократно пытался "закрыть" проект из-за задержек в его сборке и выход за рамки бюджета.