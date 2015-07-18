NASA опубликовала видео поверхности Плутона - ВИДЕО

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ NASA опубликовало уникальное видео пролета автоматической межпланетной станции New Horizons над поверхностью Плутона.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, ролик смонтирован из фотографий, сделанных на расстоянии 77 тысяч километров от небесного тела. На видео показывается пролет над районом горы Норгей, названной в честь одного из двух путешественников, впервые достигших Эвереста, а также плато Спутник, получившего имя в честь первого искусственного спутника Земли.

В январе 2015 года New Horizons начал сближение с Плутоном. По расчету ученых НАСА, New Horizons, уже вошедший в историю в качестве самого скоростного из когда-либо запущенных землянами космических аппаратов, приблизился к карликовой планете на расстояние всего 12,5 тыс. километров 14 июля.