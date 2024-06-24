NASA: Американцы высадятся на Луну раньше китайцев

Программа Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) идет в соответствии с графиком, и американские астронавты высадятся на поверхность Луны раньше своих китайских коллег.

Программа Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) идет в соответствии с графиком, и американские астронавты высадятся на поверхность Луны раньше своих китайских коллег.

Как передает Report , об этом сказал директор NASA Билл Нельсон в интервью газете The Washington Post.

"Я думаю, мы идем точно по графику", - отметил он, говоря об американской программе, которая, по его словам, позволит осуществить высадку астронавтов на Луну раньше Китая.

По мнению Нельсона, "хорошим показателем" способности NASA добраться до Луны раньше Китая "стал успех SpaceX в их последнем полете на Starship", прототип которого 6 июня совершил первое успешное приводнение в Индийском океане в ходе четвертого испытательного полета. При этом, как подчеркнул руководитель управления, несмотря на конкуренцию, США и Китаю придется искать способы сосуществовать на Луне.

NASA анонсировало проект лунной программы "Артемида", которая будет состоять из трех этапов, весной 2019 года. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет установленного на сверхтяжелую ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап программы (Artemis II) предполагает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.