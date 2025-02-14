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Нарендра Моди заявил о намерении Индии развивать торговлю нефтью с США

Нарендра Моди заявил о намерении Индии развивать торговлю нефтью с США Индия будет развивать торговлю нефтью и газом с США в целях обеспечения своей энергетической безопасности.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 06:56
Нарендра Моди заявил о намерении Индии развивать торговлю нефтью с США

Индия будет развивать торговлю нефтью и газом с США в целях обеспечения своей энергетической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

"Мы будем углублять торговлю нефтью и газом, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Индии", - сказал он после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, инвестиции в энергетическую инфраструктуру увеличатся.

Моди сообщил, что на переговорах с Трампом речь также шла об углублении сотрудничества в сфере ядерной энергетики, в частности, о создании малых ядерных реакторов.

Кроме того, индийским премьер информировал, что две страны будут работать над заключением торгового соглашения, которое принесет им взаимную выгоду.

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