Нарендра Моди заявил о намерении Индии развивать торговлю нефтью с США

Индия будет развивать торговлю нефтью и газом с США в целях обеспечения своей энергетической безопасности.
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"Мы будем углублять торговлю нефтью и газом, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Индии", - сказал он после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, инвестиции в энергетическую инфраструктуру увеличатся.
Моди сообщил, что на переговорах с Трампом речь также шла об углублении сотрудничества в сфере ядерной энергетики, в частности, о создании малых ядерных реакторов.
Кроме того, индийским премьер информировал, что две страны будут работать над заключением торгового соглашения, которое принесет им взаимную выгоду.