Нападение на КПП в Афганистане: погибли 10 полицейских и семь военных

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Десять сотрудников полиции и семь военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на севере Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала 1TV, талибы совершили нападение на один из КПП в уезде Хваджа Гхар провинции Тахар этой ночью. На место происшествия оперативно выехало подкрепление из числа местной полиции, завязалась ожесточенная перестрелка.

Отмечается, что девять полицейских получили ранения.