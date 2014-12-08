​Нападение на деревни в Конго: 30 погибших

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Жертвами нападений на востоке Демократической Республики Конго на границе с Угандой стали по меньшей мере 30 человек.

Как передает Report, cогласно поступающим сообщениям, в субботу вечером неизвестные напали на жителей деревень возле города Бени, где с октября были убиты более 250 человек.

Власти Конго предполагают, что за убийствами стоят повстанцы из угандийской группировки "Объединенные демократические силы", однако доказательств их вины нет.

Ранее ООН направила миротворцев в этот регион, но предупредила, что не может защитить мирное население, так как не знает, кто виновен в массовых убийствах.