Над Калифорнией столкнулись два самолета ВМС США

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Два одноместных самолета Корпуса морской пехоты ВМС США F/A-18 столкнулись в воздухе в районе американского города Сан-Диего, штат Калифорния, о жертвах не сообщается.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.
Инцидент произошел около 11.40 по местному времени в ходе учебно-тренировочного полета. По данным телеканала, один пилот успешно приземлился на территории авиационной базы ВМС, другой катапультировался, его состояние не уточняется.
На поиски второго пилота направилась бригада поисково-спасательной службы.
Проводится расследование причин произошедшего.
News DepartmentАвтор новости
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