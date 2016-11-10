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    Над Калифорнией столкнулись два самолета ВМС США

    Проводится расследование причин произошедшего

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Два одноместных самолета Корпуса морской пехоты ВМС США F/A-18 столкнулись в воздухе в районе американского города Сан-Диего, штат Калифорния, о жертвах не сообщается.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.

    Инцидент произошел около 11.40 по местному времени в ходе учебно-тренировочного полета. По данным телеканала, один пилот успешно приземлился на территории авиационной базы ВМС, другой катапультировался, его состояние не уточняется.

    На поиски второго пилота направилась бригада поисково-спасательной службы.

    Проводится расследование причин произошедшего.

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