Над Калифорнией столкнулись два самолета ВМС США

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Два одноместных самолета Корпуса морской пехоты ВМС США F/A-18 столкнулись в воздухе в районе американского города Сан-Диего, штат Калифорния, о жертвах не сообщается.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел около 11.40 по местному времени в ходе учебно-тренировочного полета. По данным телеканала, один пилот успешно приземлился на территории авиационной базы ВМС, другой катапультировался, его состояние не уточняется.

На поиски второго пилота направилась бригада поисково-спасательной службы.

Проводится расследование причин произошедшего.