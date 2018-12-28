Один из больших вокзалов Страсбурга был эвакуирован после сообщении о бомбе

https://report.az/storage/news/a4bf75c97c93cf88ecc02856a0b6395e/4a9406ad-0eb5-41b5-a812-17cf9c363df6_292.jpg
Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Железнодорожный вокзал эвакуирован в Страсбурге после сообщений о взрывном устройстве, сообщает местный портал Alsace, передает Report.
Национальная компания железных дорог (SNCF) получила sms-сообщение с угрозой о бомбе в 18.15, пишет издание.Прибывшие полицейские немедленно эвакуировали всех пассажиров и закрыли здание вокзала для поисков взрывного устройства и "устранения всякой неоднозначности".
News DepartmentАвтор новости