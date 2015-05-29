​Начштаба сухопутных войск США выступил против возвращения американских сил в Ирак

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Начальник штаба сухопутных войск США генерал Реймонд Одьерно выступил против возможной отправки крупного контингента американских военнослужащих в Ирак для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Соответствующее заявление генерал сделал в четверг на встрече с вашингтонской Группой обозревателей, пишущих на военные темы.

Как отметил Одьерно, реализация подобных планов "совершенно не была бы полезной". "В настоящее время я совершенно не согласен с (идеей) размещения на месте (в Ираке) сил США. В этом я непреклонен", - подчеркнул военачальник. Он уточнил, что имеет в виду "боевые формирования США".

При этом начштаба вслед за министром обороны США Эштоном Картером фактически возложил ответственность за последние провалы в противодействии ИГИЛ в Ираке на местные силы безопасности.

"Пока иракцы не захотят нейтрализовать эту угрозу, она не будет нейтрализована. Война - это всегда столкновение волевых качеств. У них (иракских ВС) должны быть воля и желание сражаться", - сказал Одьерно. С его точки зрения, в настоящее время, "видимо, есть проблема с руководством" ВС Ирака.