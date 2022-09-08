Начался визит Эрдогана в Хорватию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на частном самолете «TUR» прибыл в столицу Хорватии Загреб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на частном самолете TUR прибыл в столицу Хорватии Загреб.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", самолет с турецким лидером и сопровождающим его делегацией на борту приземлился в международном аэропорту Загреба имени Франьо Туджмана.

Президента Эрдогана в аэропорту Загреба встречали заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран, посол Турции в Хорватии Мустафа Бабюр Хызлан с супругой, посол Хорватии в Турции Хрвоже Цвитанович, секретарь аппарата президента Хорватии Бартол Симунич и другие официальные лица.