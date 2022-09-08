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Начался визит Эрдогана в Хорватию

Начался визит Эрдогана в Хорватию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на частном самолете «TUR» прибыл в столицу Хорватии Загреб.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 04:11
Начался визит Эрдогана в Хорватию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на частном самолете TUR прибыл в столицу Хорватии Загреб.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", самолет с турецким лидером и сопровождающим его делегацией на борту приземлился в международном аэропорту Загреба имени Франьо Туджмана.

Президента Эрдогана в аэропорту Загреба встречали заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран, посол Турции в Хорватии Мустафа Бабюр Хызлан с супругой, посол Хорватии в Турции Хрвоже Цвитанович, секретарь аппарата президента Хорватии Бартол Симунич и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın Xorvatiyaya səfəri başlayıb - FOTO

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