Нацгвардия Техаса отправляется в другие штаты для борьбы с преступностью

Бойцы Национальной гвардии Техаса (США - ред.) готовятся к вылету в другие штаты для помощи федеральным властям в борьбе с преступностью.

Как передает Report, об этом заявил губернатор Техаса Грег Эбботт в интервью телеканалу Fox News.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился направить из Техаса 400 бойцов Национальной гвардии для их развертывания в других штатах. "Несколько мгновений назад наша элитная Национальная гвардия в штате Техас приступила к развертыванию и осуществляет посадку на рейсы в различные уголки страны, где они смогут защитить сотрудников ICE и других федеральных служащих в то время, как они пытаются обеспечить исполнение законов США", - сказал Эбботт.