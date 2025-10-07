Нацгвардия Техаса отправляется в другие штаты для борьбы с преступностью
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 08:55
Бойцы Национальной гвардии Техаса (США - ред.) готовятся к вылету в другие штаты для помощи федеральным властям в борьбе с преступностью.
Как передает Report, об этом заявил губернатор Техаса Грег Эбботт в интервью телеканалу Fox News.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился направить из Техаса 400 бойцов Национальной гвардии для их развертывания в других штатах. "Несколько мгновений назад наша элитная Национальная гвардия в штате Техас приступила к развертыванию и осуществляет посадку на рейсы в различные уголки страны, где они смогут защитить сотрудников ICE и других федеральных служащих в то время, как они пытаются обеспечить исполнение законов США", - сказал Эбботт.
Последние новости
09:34
В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дняПроисшествия
09:32
Азербайджан и Казахстан на следующей неделе проведут заседание МПКВ регионе
09:30
В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 раненыВ регионе
09:29
Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в АзербайджанПроисшествия
09:24
В день закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах Гянджи будут введены ограниченияИндивидуальные
09:23
Atasığorta сократит уставный капитал почти в 2 разаФинансы
09:17
СМИД ОТГ проводит заседание в ГабалеВнешняя политика
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2025)Финансы
09:10