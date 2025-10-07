Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Нацгвардия Техаса отправляется в другие штаты для борьбы с преступностью

    • 07 октября, 2025
    • 08:55
    Нацгвардия Техаса отправляется в другие штаты для борьбы с преступностью

    Бойцы Национальной гвардии Техаса (США - ред.) готовятся к вылету в другие штаты для помощи федеральным властям в борьбе с преступностью.

    Как передает Report, об этом заявил губернатор Техаса Грег Эбботт в интервью телеканалу Fox News.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился направить из Техаса 400 бойцов Национальной гвардии для их развертывания в других штатах. "Несколько мгновений назад наша элитная Национальная гвардия в штате Техас приступила к развертыванию и осуществляет посадку на рейсы в различные уголки страны, где они смогут защитить сотрудников ICE и других федеральных служащих в то время, как они пытаются обеспечить исполнение законов США", - сказал Эбботт.

