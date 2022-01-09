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Нацбанк Казахстана приостановил работу обменных пунктов

Нацбанк Казахстана приостановил работу обменных пунктов Национальный банк Казахстана сообщил, что работа обменных пунктов в стране приостанавливается в целях безопасности.
Другие страны
9 января 2022 г. 18:15
Нацбанк Казахстана приостановил работу обменных пунктов

Национальный банк Казахстана сообщил, что работа обменных пунктов в стране приостанавливается в целях безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации на сайте банка.

"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций... временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", - говорится в публикации.

По данным финансового регулятора, меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов будут приниматься по мере стабилизации ситуации в городе Алма-Ата и других регионах, а также восстановления каналов связи. Отмечается, что восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса.

Нацбанк также сообщил, что 10 января в штатном режиме будут запущены платежные системы "Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального банка" для проведения платежей в тенге (валюта Казахстана) для финансового сектора и государственного бюджета, в том числе для зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан. Это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны. В целях поддержания ликвидности финансовых организаций с 10 января 2022 года на Казахстанской фондовой бирже будет обеспечено функционирование рынка операций репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) и рынка государственных ценных бумаг в тенге.

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