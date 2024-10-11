На затопленных в результате урагана "Милтон" улицах Флориды появились крокодилы

Крокодилы, вытесненные из своей среды обитания в связи с ураганом "Милтон", появились на улицах и в домах Флориды в США.

Крокодилы, вытесненные из своей среды обитания в связи с ураганом "Милтон", появились на улицах и в домах Флориды в США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"Пока жители Флориды восстанавливаются после урагана "Милтон", на затопленных улицах, во дворах и даже в своих домах они сталкиваются с неожиданными гостями: покинувшими свои дома дикими животными. В четверг утром на видео попал крокодил, отдыхающий на крыльце дома в Тампе. Еще один набросился на колесо автомобиля, проезжавшего через затопленные воды в населенном пункте Норт-Форт-Майерс во время шторма", - говорится в сообщении.

Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. На данный момент изветно о 16 погибших.