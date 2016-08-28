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    На западном берегу реки Иордан задержаны 11 палестинцев

    Задержанный палестинцев обвиняют в участии в акциях, направленных против Израиля

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Израильские военнослужащие задержали 11 палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

    Как передает Report, об этом сообшил агентство Анадолу.

    Израильская армия провела рейды в городах Бейтуллахим и Аль-Халиль.

    Задержанный палестинцев обвиняют в участии в акциях, направленных против Израиля. Их допрос продолжается.

    Израильские силы почти ежедневно под различными предлогами проводят операции на палестинских землях.
    По данным правозащитников, в израильских тюрьмах ныне отбывают срок около 7 тыс. палестинцев.

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