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    На западе канадской провинции Альберта горит нефтезавод

    Персонал предприятия был эвакуирован, все проезды к заводу блокированы охраной предприятия

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Возгорание произошло на заводе по переработке нефти канадской компании Syncrude, расположенном недалеко от города Форт-Макмюррей (провинция Альберта).

    Как передает Report, об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

    По его данным, персонал предприятия был эвакуирован, все проезды к заводу блокированы охраной предприятия. К месту ЧП отправлены наряды полиции и пожарные. О жертвах и пострадавших не сообщается.

    Другая информация о пожаре и его причинах пока не поступала.

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