На западе Эстонии обнаружили обломок дрона
Другие страны
- 27 сентября, 2025
- 15:13
В Эстонии в субботу местный житель обнаружил на территории природоохранной зоны Луйтемаа в Пярнуском уезде обломок дрона.
Как передает Report, об этом сообщает портал ERR.
По предварительной информации, речь идет о части большого беспилотника, которую могло прибить к берегу из моря.
На месте работают сотрудники Полиции безопасности (КаПо), Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент с целью выяснить каким образом деталь дрона иностранного государства оказалась на эстонском побережье и при каких обстоятельствах попала в море.
По имеющимся данным, дрон не содержал взрывчатых веществ.
