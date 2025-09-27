На западе Эстонии обнаружили обломок дрона

В Эстонии в субботу местный житель обнаружил на территории природоохранной зоны Луйтемаа в Пярнуском уезде обломок дрона.

Как передает Report, об этом сообщает портал ERR.

По предварительной информации, речь идет о части большого беспилотника, которую могло прибить к берегу из моря.

На месте работают сотрудники Полиции безопасности (КаПо), Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент с целью выяснить каким образом деталь дрона иностранного государства оказалась на эстонском побережье и при каких обстоятельствах попала в море.

По имеющимся данным, дрон не содержал взрывчатых веществ.