    На западе Эстонии обнаружили обломок дрона

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 15:13
    На западе Эстонии обнаружили обломок дрона

    В Эстонии в субботу местный житель обнаружил на территории природоохранной зоны Луйтемаа в Пярнуском уезде обломок дрона.

    Как передает Report, об этом сообщает портал ERR.

    По предварительной информации, речь идет о части большого беспилотника, которую могло прибить к берегу из моря.

    На месте работают сотрудники Полиции безопасности (КаПо), Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент с целью выяснить каким образом деталь дрона иностранного государства оказалась на эстонском побережье и при каких обстоятельствах попала в море.

    По имеющимся данным, дрон не содержал взрывчатых веществ.

