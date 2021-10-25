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На западе Афганистана при столкновениях погибли 17 человек

На западе Афганистана при столкновениях погибли 17 человек По меньшей мере 17 человек погибли в результате столкновений талибов с вооруженными людьми в афганской провинции Герат на западе Афганистана.
Другие страны
25 октября 2021 г. 00:34
На западе Афганистана при столкновениях погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате столкновений талибов с вооруженными людьми в афганской провинции Герат на западе Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в больнице.

"Сегодня тела 17 человек, из них семь детей, три женщины и семь мужчин, были доставлены в больницу в провинции Герат. Все они умерли от огнестрельных ранений", - отметил источник. Он добавил, что их личности не разглашаются.

В свою очередь, представитель МВД Афганистана Кари Саид Хости заявил, что отряд спецназа "Талибана" провел в Герате операцию против преступников, замешанных в похищении людей в провинции. Талибы окружили дом, в котором находились злоумышленники, в результате чего началась перестрелка. По словам Хости, спецназу удалось уничтожить трех похитителей.

По данным полиции Герата, столкновения начались в полдень в воскресенье и продлились около двух часов.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda “Taliban” silahlıları ilə yaraqlılar arasında toqquşmalarda 17 nəfər ölüb

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