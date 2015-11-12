На юго-западе Мексики студенты устроили беспорядки

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Студенты педагогического колледжа из Айотцинапы в среду устроили беспорядки на федеральной трассе Чильпансинго-Тистла в штате Герреро, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В трех столкновениях с полицией пострадали не менее 20 молодых людей, еще 10 были задержаны. Часть раненых получила необходимую медицинскую помощь прямо на месте происшествия. По некоторым данным, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Очередная вспышка насилия в неспокойном регионе на юго- западе страны произошла после того, как полицейские попытались отбить у студентов автомобиль-газовоз, который они, предположительно, угнали. Учащиеся забросали стражей порядка камнями и палками, а те в ответ применили слезоточивый газ. Студенты из колледжа Айотцинапы часто устраивают в Герреро манифестации с требованием найти своих товарищей, пропавших без вести в сентябре 2014 года. Нередко эти акции перерастают в столкновения со стражами порядка.

В конце сентября 2014 года коррумпированные полицейские и группа преступников расстреляли студенческую демонстрацию в городе Игуала в штате Герреро. Жертвами нападения стали шесть человек, 25 получили ранения, еще 43 студента пропали без вести. Следствию удалось установить, что полицейские передали их членам группировки "Геррерос унидос", которые убили молодых людей и сожгли их тела.