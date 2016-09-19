На юго-западе Китая шторм унес жизни шести человек

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами шторма, который вызвал оползни и паводки в провинции Сычуань на юго-западе Китая, стали шесть человек, еще десять пропали без вести.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, проливные дожди в городе Паньчжихуа продолжались с утра воскресенья до утра понедельника, вызвав оползни и резкие бурные паводки. Стихия нанесла ущерб жилым домам, часть дорог оказалась отрезанной. Кроме того, в некоторых частях города наблюдаются сбои с подачей электричества.

Есть информация о поврежденной школе и двух обрушившихся дамбах.