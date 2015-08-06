СМИ: ​На юге Саудовской Аравии взорвана мечеть, погибли 17 человек

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В мечети на юге Саудовской Аравии прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в административном округе Асир на юго-западе страны. Отмечается, что взрывное устройство привел в действие "смертник".

Сообщается о жертвах и раненых. Местные источники сообщили агентству Sputnik, что в результате теракта ранения получили 25 человек.

Телеканал Al-Arabiya сообщает, что жертвами взрыва в мечети города Абха на юго-западе Саудовской Аравии стали 17 сотрудников служб безопасности. Отмечается, что эта мечеть обычно посещается сотрудниками служб безопасности.