Число погибших при ударах Израиля по югу Ливана возросло до 100 человек

Число погибших в результате израильских авиаударов на юге Ливана возросло до 100 человек.

Число погибших в результате израильских авиаударов на юге Ливана возросло до 100 человек.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана.

Кроме того, число раненых составило 400 человек. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

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По меньшей мере 50 человек погибли, около 300 пострадали на юге Ливана в результате ударов ВС Израиля в понедельник.

Как передает Report, об сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь сообщила, что нанесла удары по нескольким сотням объектов "Хезболлы" в Ливане.

"Сегодня были поражены более 300 целей", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в социальной сети X в понедельник.