Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Число погибших при стрельбе в школе на Филиппинах возросло до 6 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 12:54
    Число погибших при стрельбе в школе на Филиппинах возросло до 6 - ОБНОВЛЕНО-2

    Число погибших в результате стрельбы в школе на юге Филиппин, в муниципалитете Банга, увеличилось до 6.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на филиппинские медиа.

    Еще как минимум 17 человек получили ранения.

    Число погибших в результате стрельбы в школе на юге Филиппин, в муниципалитете Банга, увеличилось до двух.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

    Еще как минимум семь человек получили ранения.

    По данным местного органа по чрезвычайными ситуациями, после инцидента в муниципалитете были приостановлены занятия во всех учебных заведениях.

    На юге Филиппин произошла стрельба в средней школе, есть погибший и пострадавшие.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на филиппинские медиа.

    По меньшей мере один человек погиб, еще четверо учащихся получили ранения в результате стрельбы.

    Другие подробности пока не сообщаются.

    Средняя школа Стрельба в школе Филиппины
    Filippində məktəbdə atışma zamanı ölənlərin sayı 6-ya çatıb - YENİLƏNİB-2

    Последние новости

    14:54

    Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вошли в состав сборной на ЧМ по дзюдо в Баку

    Индивидуальные
    14:53

    США призвали Чехию увеличить вклад в коллективную оборону НАТО

    Другие страны
    14:48

    ЕБРР готов выделить до $158 млн на проект при поддержке Азербайджано-Узбекского инвестфонда

    Финансы
    14:34

    Фицо отменил поездку в Украину из-за болезни

    Другие страны
    14:29

    Глава ЕК отправится в тур по Западным Балканам

    Другие страны
    14:26

    В Сумгайыте произошла цепная авария с участием 6 автомобилей

    Происшествия
    14:18
    Фото

    Фуад Нагиев: Туризм в Азербайджане находится на зрелом этапе развития

    Туризм
    14:14

    Теймур Алиев: 8 стартапов SOCAR готовы функционировать как отдельные компании

    Энергетика
    14:13

    В Новороссийске при столкновении маршрутки с автобусом пострадали 12 человек

    Другие страны
    Лента новостей