Число погибших при стрельбе в школе на Филиппинах возросло до 6 - ОБНОВЛЕНО-2

Число погибших в результате стрельбы в школе на юге Филиппин, в муниципалитете Банга, увеличилось до 6.

Об этом сообщает Report со ссылкой на филиппинские медиа.

Еще как минимум 17 человек получили ранения.

11:50

Число погибших в результате стрельбы в школе на юге Филиппин, в муниципалитете Банга, увеличилось до двух.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

Еще как минимум семь человек получили ранения.

По данным местного органа по чрезвычайными ситуациями, после инцидента в муниципалитете были приостановлены занятия во всех учебных заведениях.

11:22

На юге Филиппин произошла стрельба в средней школе, есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на филиппинские медиа.

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо учащихся получили ранения в результате стрельбы.

Другие подробности пока не сообщаются.