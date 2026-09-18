Число погибших при стрельбе в школе на Филиппинах возросло до 6 - ОБНОВЛЕНО-2
- 18 сентября, 2026
- 12:54
Число погибших в результате стрельбы в школе на юге Филиппин, в муниципалитете Банга, увеличилось до 6.
Об этом сообщает Report со ссылкой на филиппинские медиа.
Еще как минимум 17 человек получили ранения.
Число погибших в результате стрельбы в школе на юге Филиппин, в муниципалитете Банга, увеличилось до двух.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.
Еще как минимум семь человек получили ранения.
По данным местного органа по чрезвычайными ситуациями, после инцидента в муниципалитете были приостановлены занятия во всех учебных заведениях.
На юге Филиппин произошла стрельба в средней школе, есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщает Report со ссылкой на филиппинские медиа.
По меньшей мере один человек погиб, еще четверо учащихся получили ранения в результате стрельбы.
Другие подробности пока не сообщаются.