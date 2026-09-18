İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Filippində məktəbdə atışma zamanı ölənlərin sayı 6-ya çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2026
    • 13:06
    Filippində məktəbdə atışma zamanı ölənlərin sayı 6-ya çatıb - YENİLƏNİB-2

    Filippinin cənubunda, Banqa bələdiyyəsindəki məktəbdə atışma nəticəsində ölənlərin sayı 6-ya çatıb.

    Bu barədə "Report" Filippin mediasına istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, daha azı 17 nəfər yaralanıb.

    Filippinin cənubunda, Banqa bələdiyyəsindəki məktəbdə atışma nəticəsində ölənlərin sayı ikiyə çatıb.

    Bu barədə "Report" "Sinxua"ya istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, daha ən azı yeddi nəfər yaralanıb.

    Fövqəladə hallar üzrə yerli orqanın məlumatına görə, hadisədən sonra bələdiyyədəki bütün təhsil müəssisələrində dərslər dayandırılıb.

    Filippinin cənubunda orta məktəbdə atışma baş verib, ölən və xəsarət alanlar var.

    Bu barədə "Report" Filippin mediasına istinadən xəbər verir.

    Atışma nəticəsində ən azı bir nəfər ölüb, dörd şagird yaralanıb.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    Atışma Filippin
    Число погибших при стрельбе в школе на Филиппинах возросло до 6 - ОБНОВЛЕНО-2

    Son xəbərlər

    15:00

    Ələt Azad İqtisadi Zonasının Səlahiyyətli Qurumunun nümayəndə heyəti Malayziyaya işgüzar səfər edəcək

    İnfrastruktur
    14:59

    "Sizin Lombard"ın istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    14:44

    Fitso xəstəlik səbəbindən Ukraynaya səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    14:43
    Foto

    Laçında uşaqlar üçün tibbi müayinələr keçirilib

    Sağlamlıq
    14:40

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    14:39

    AK rəhbəri Qərbi Balkanlar üzrə tura çıxacaq

    Digər ölkələr
    14:37
    Foto

    AFFA və Pakistan Futbol Federasiyası arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

    Futbol
    14:32

    Azərbaycanın cüdo millisinin Bakıdakı dünya çempionatı üçün ilkin heyəti bəlli olub

    Fərdi
    14:32

    Azərbaycan Alban-Udi xristian dini icması Ermənistanda revanşist əhval-ruhiyyəli münasibəti qınayıb

    Din
    Bütün Xəbər Lenti