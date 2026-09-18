Ötən il Bakıda özəlləşdirilən mənzillərin sayı 5 dəfəyə yaxın artıb
- 18 sentyabr, 2026
- 13:15
Ötən il Azərbaycanda ümumi sahəsi 87 min 265 kvadrat metr olan 1 min 555 mənzil özəlləşdirilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən müvafiq olaraq 47,2 % və 14,3 % çoxdur.
Hesabat dövründə Bakıda 545 (bir il öncəki göstəricidən 4,8 dəfə çoxdur), Sumqayıtda 474 (+3,7 %), Gəncə şəhərində 111 (+18 %), Şirvan şəhərində 78 (-11,4 %), Mingəçevir şəhərində 61 (-23,7 %), Salyan rayonunda 30 (-27 %), Göyçay rayonunda 29 (+3 dəfə), Yevlax rayonunda 25 (-24,2 %), Quba rayonunda 19 (+3 dəfə), Sabirabad rayonunda 18 (-25 %), Tovuz rayonunda 15 (-25 %), Ağdaş rayonunda 14 (+27 %), Cəlilabad rayonunda 13 (+86 %), Astara rayonunda 11 (-52,2 %), İmişli rayonunda 11 (-54,2 %), Şabran rayonunda 11 (+5,5 dəfə), Şəki rayonunda 11 (-15,4 %), Ucar rayonunda 11 (-26,7 %), Tərtər rayonunda 10 (-28,6 %), Daşkəsən rayonunda 9 (1 il əvvəl olmayıb), Kürdəmir rayonunda 9 (+28,6 %), Qazax rayonunda 7 (-36,4 %), Xaçmaz rayonunda 5 (-72,2 %), Ağsu rayonunda 4 (+33 %), Biləsuvar rayonunda 4 (-20 %), Hacıqabul rayonunda 4 (-75 %), Siyəzən rayonunda 4 (-33 %), Zərdab rayonunda 4 (-43 %), İsmayıllı rayonunda 3 (-50 %), Göygöl rayonunda 3 (dəyişməyib), Zaqatala rayonunda 2 (-33 %) mənzil özəlləşdirilib.