​На выборах в Швейцарии победила правоконсервативная партия

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ На парламентских выборах победила Швейцарская народная партия, получив 29,5% голосов и 65 мандатов из 200 мест Национального совета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ведущая политику против миграции правоконсервативная партия увеличила число мест в парламенте на 11 относительно выборов четырехлетней давности.

Левая партия социал-демократов получила 18,9% голосов и 43 мандата, относительно прошлых выборов потеряв три места. Третье место и 33 мандата получили либерал-демократы.