​На выборах президента Австрии лидирует представитель националистов

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Кандидат от право-националистической партии Свободы в Австрии Норберт Хофер лидирует в воскресенье на выборах президента республики на ближайшие шесть лет, однако, поскольку он не набирает необходимого большинства для абсолютной победы, через месяц 22 мая будет проведен второй тур.

Как передает Report, в 18.00 мск все избирательные участки в Австрии закрылись и продолжился подсчет голосов.

Хофер на данный момент получает 36,6% голосов при явке в 67,8% из 6,4 млн. избирателей. За ним со значительным отставанием следуют бывший лидер Зеленых Александр Ван дер Беллен, набирающий 19,8%, затем — самовыдвиженец при поддержке молодой оппозиционной партии НЕОС, экс-глава Верховного суда Австрии Ирмгард Грисс с 18,7% голосов.