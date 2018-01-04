На востоке Турции за пол года задержании 26 человек за связи с ИГ

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Власти турецкой провинции Бингель, расположенной на востоке страны сообщили, что в течение около полугода службы безопасности задержали 26 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report об этом сообщает РИА Новости.

Операция, которую управление по безопасности провинции проводило совместно с Национальным разведывательным управлением по всей стране, проходила с 24 июля по 28 декабря прошлого года. В ходе рейдов полиция также изъяла "пояс смертника", технику для изготовления взрывных веществ, денежные средства и охотничьи ружья. Задержания проводились в провинциях Бингель, Стамбул, Адана, Измир и Килис.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке правоохранительные органы Турции задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к этой террористической группировке. Были депортированы порядка 3 290 граждан 95 стран, кроме того, около 38 000 человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из которых осуждены по обвинению в терроризме.