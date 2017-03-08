На востоке Саудовской Аравии застрелили полицейского

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Неизвестные застрелили полицейского в провинции Эль-Катыф на востоке Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель МВД королевства.

По его словам, инцидент произошел во вторник в провинции Эль-Катыф, когда "полицейский завершил дежурство и покидал полицейский участок на своей машине".

"Неизвестные открыли огонь по машине полицейского, когда он покидал участок после работы", - сказал представитель МВД.

Службы безопасности ведут расследование происшествия.