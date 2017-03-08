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    На востоке Саудовской Аравии застрелили полицейского

    Инцидент произошел во вторник в провинции Эль-Катыф, когда полицейский завершил дежурство и покидал полицейский участок на своей машине

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Неизвестные застрелили полицейского в провинции Эль-Катыф на востоке Саудовской Аравии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель МВД королевства.

    По его словам, инцидент произошел во вторник в провинции Эль-Катыф, когда "полицейский завершил дежурство и покидал полицейский участок на своей машине".

    "Неизвестные открыли огонь по машине полицейского, когда он покидал участок после работы", - сказал представитель МВД.

    Службы безопасности ведут расследование происшествия.

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