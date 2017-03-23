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    На востоке республики Чад похищен гражданин Франции

    Как сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, речь идет о гражданском лице© Courtesy İmage

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Гражданин Франции похищен в четверг утром в городе Абеше, на востоке республики Чад, в Центральной Африке.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    Личность похищенного не называется. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, речь идет о гражданском лице.

    «В настоящий момент все средства брошены на его освобождение», — добавили во французском МИД.

    Последний раз французских граждан похищали в Чаде в ноябре 2009 года. Французский агроном провел 89 дней в плену суданской радикальной группировки в регионе Дарфур, где продолжается гражданская война.

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