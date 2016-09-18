На востоке Непала перевернулся паром

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Переполненный паром перевернулся на реке Коси в районе Сунсари на востоке Непала, в результате чего до 20 человек пропали без вести, 37 человек спасены.

Как передает Report, об этом сообщил глава районного управления полиции Пошарадж Покхарел.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел накануне в районе полудня, когда лодка перевернулась из-за двойного перегруза в сочетании с быстрым течением. "Два управлявших ею перевозчика приняли на борт плавсредства вместимостью не более 25 человек вдвое больше пассажиров и множество грузов, - заявил он. - Из-за противоречивых показаний свидетелей, пока нет точного числа пропавших, их может быть до 20 человек".

Сразу после поступления тревожного сигнала была развернута поисково-спасательная операция силами подразделений армии Непала, полиции и вооруженных полицейских сил. Им удалось оказать помощь 37 пассажирам, в том числе двоим детям.